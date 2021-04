“België liet kritisch advies over AstraZeneca links liggen”

Consultancybedrijf Deloitte waarschuwde België over kwetsbare elementen in het contract met vaccinproducent AstraZeneca. Met de aanbevelingen werd echter niets ondernomen - volgens de overheid omdat de onderhandelingen tussen Europa en de producent al rond waren. Dat schrijft Knack, dat samen met nieuwssite Politico vertrouwelijke documenten heeft onderzocht.

Het advies kwam er op vraag van het geneesmiddelenagentschap FAGG, voor de ondertekening van het Europese contract. Deloitte waarschuwt daarin voor tekortkomingen in het contract. Zo stelt Deloitte een gebrek aan Europese verdedigingsmechanismen vast in het geval dat AstraZeneca de afgesproken leveringen niet of te laat zou nakomen. Bovendien zijn er volgens Deloitte geen sancties voorzien wanneer AstraZeneca zijn verbintenissen niet kan nakomen door contracten met andere partijen en rept de verbintenis met geen woord over een scenario waarin kwaliteitsproblemen opduiken en vaccins moeten worden teruggeroepen.

Het advies was klaar op 17 augustus. Tien dagen later werd het contract met de producent getekend. Volgens FAGG-topman Xavier De Cuyper had het echter geen zin meer de aanbevelingen door te geven aan de Europese collega’s. “De inhoud van het contract kon op dat moment niet meer worden gewijzigd”, aldus De Cuyper.