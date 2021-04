Scheidsrechtersbaas: “Sneller geel voor protest en acties buiten het spel”

Bertrand Layec, de baas van de videorefs in ons land, presenteerde de cijfers van de VAR-interventies in de voorbije reguliere competitie. Er waren in 306 wedstrijden 137 cruciale tussenkomsten van de VAR. 121 daarvan waren juist, 16 verkeerd. Met het cijfer van 88 procent juiste beslissingen zijn de bazen tevreden, al zullen bepaalde regels in de toekomst strenger toegepast worden.

Layec sprak de afgelopen weken met de trainers van de clubs die zullen deelnemen aan de Champions’ play-offs en Europe play-offs. Er komen geen nieuwe regels, wel zullen bepaalde regels dus strenger toegepast worden. “Er zal sneller geel worden gegeven voor acties die het imago van het voetbal bezoedelen en een gebrek aan respect voor de refs inhouden”, aldus Layec. “Zo zullen we niet aanvaarden dat er opstootjes ontstaan. Vanaf dat moment zullen de aanstokers, van elk team één speler, een gele kaart krijgen. Dus geen duw- en trekwerk meer.”

Respect

“Zaken die buiten het gezichtsveld van de ref gebeuren – zoals het duwen of het afhouden van een speler terwijl de bal er niet is – zullen ook met geel worden bestraft”, gaat Layec verder. “Daar komt de VAR te hulp. We hameren ook op respect voor de refs. We kennen wel het verschil tussen frustratie en protest. Spelers die niet betrokken waren in de fase en vanop tien meter komen aanlopen om te protesteren, zullen geel krijgen. Er moet respect zijn. De laatste maanden laten we steeds meer respectvolle discussies toe. De refs zijn altijd bereid alles uit te leggen, op voorwaarde dat het op een respectvolle manier gebeurt.”

Begrip voor de VAR

Freddy Vautreuil, de eveneens Franse assistent van Layec, vroeg nog eens begrip voor de rol van de VAR. “Het is niet altijd zwart of wit, soms is het ook grijs. Doe altijd de test. Is de beslissing van de ref boven alle discussie verheven en is er geen enkele discussie mogelijk? Alleen als dat het geval is, moet de VAR tussenkomen.”