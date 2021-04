Nederlandse koninklijke familie viert Koningsdag in Eindhoven zonder publiek

Het Nederlandse koningshuis viert dit jaar Koningsdag op het terrein van de Tech Campus in Eindhoven, zonder publiek Foto: AFP

De Nederlandse koning Willem-Alexander is dinsdag samen met koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane naar Eindhoven gegaan om Koningsdag te vieren. Er vindt een aantal activiteiten plaats voor de Oranjes, maar wegens corona is er geen publiek aanwezig bij de 54ste verjaardag van de koning.

Het Nederlandse koningshuis viert dit jaar Koningsdag op het terrein van de Tech Campus in Eindhoven. De koning en zijn gezin werden er om 11.00 uur opgewacht door de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. De Oranjes staan er optredens, een regioquiz en een talkshow te wachten.

In de namiddag reist de koninklijke familie terug naar Den Haag, waar ze bij Paleis Noordeinde de repetitie van het optreden van The Streamers bijwonen. Die gelegenheidsband - met onder meer Guus Meeuwis, Thomas Acda en Roel van Velzen en Nick & Simon - geeft dinsdagavond een livestreamconcert vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen.

Koningsdag wordt, net als vorig jaar, afgesloten met een Nationale Toost. Ook de koning zal daaraan deelnemen. Of ook overige leden van de koninklijke familie, die vorig jaar via een scherm het glas hieven, te zien zijn is nog niet bekend.

Het is het tweede jaar op rij dat Koningsdag in aangepaste vorm wordt gevierd. Vorig jaar werd de landelijke feestdag omgedoopt tot ‘Woningsdag’ en vonden er digitale festiviteiten plaats. Willem-Alexander en zijn gezin woonden die bij vanuit hun woonhuis Paleis Huis ten Bosch.