Meer insecten op ons bord? 410.000 euro toegekend aan kmo’s in eetbare insectensector

ValuSect, een Europees project, heeft 410.000 euro aan diensten toegewezen aan zeventien kmo’s in Noordwest-Europa. Dat meldt ValuSect dinsdag in een persbericht. Het project wil zo kmo’s helpen om hun activiteiten gericht op insecten gebaseerde voedingsmiddelen te ontwikkelen.

In december 2020 lanceerde ValuSect een oproep waarbij diensten werden aangeboden zoals technologische ondersteuning of productontwikkeling. Het project ontving 60 aanvragen van 50 verschillende kmo’s. De afgelopen drie maanden liep een selectieprocedure. Uiteindelijk heeft ValuSect zeventien kmo’s gekozen die bij de evaluatie het hoogst scoorden.

De zeventien geselecteerde kmo’s zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (6), Nederland (6), Duitsland (2), België (1), Zwitserland (1) en Frankrijk (1). Ze ontvangen elk diensten ter waarde van 10.000, 20.000 of 40.000 euro, afhankelijk van het soort gevraagde dienst. Er zal onder andere gewerkt worden aan nieuwe producten op basis van krekels, een studie over de productveiligheid van insectensnacks, consumentenacceptatie en een analyse van de Europese markt voor insectenbedrijven.

Eind 2021 zal een tweede voucher call plaatsvinden waarbij kmo’s een aanvraag kunnen indienen.

ValuSect is een project dat gefinancierd wordt door Interreg Noordwest-Europa. Het project heeft als doel de duurzame productie- en verwerkingstechnieken van voeding op basis van insecten te verbeteren.