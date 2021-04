Zwangere vrouwen kunnen zich vanaf 4 mei aan prioritaire lijst laten toevoegen

Foto: An Nelissen

Vanaf 4 mei kunnen zwangere vrouwen hun huisarts vragen om hen in te schrijven op de prioritaire lijst. Hierdoor zullen ze automatisch uitgenodigd worden om zich te laten inenten in een vaccinatiecentrum. Dat werd dinsdag aangekondigd tijdens de persconferentie over de coronacijfers.

Die vaccinatie gebeurt het best voor de zesde maand van de zwangerschap. Een zwangere vrouw die zich laat vaccineren, zorgt ervoor dat het kind bij de geboorte zal beschikken over antilichamen.

De verschillende ministers van Volksgezondheid beslisten vorige zaterdag al om zwangere vrouwen toe te voegen als prioritaire groep. Ook cipiers en olympische en para-olympische atleten zullen prioritair gevaccineerd kunnen worden.

Zwangere vrouwen zullen een vaccin van Pfizer of Moderna krijgen. Verwacht wordt dat het per vaccinatiecentrum om goed 300 vrouwen gaat. “Dit zal dus geen enkele invloed hebben op andere groepen die nu ingeënt worden, zoals de 65-plussers en risicogroepen”, zei Gudrun Briat van de taskforce Vaccinatie.

Veiligheid

Zoals bekend worden zwangere vrouwen om ethische redenen niet meegenomen in klinische studies. Maar in de Verenigde Staten, waar de vaccinatie verder staat, zijn vooralsnog geen problemen met de veiligheid of andere complicaties gemeld. Daar werden al 87.000 zwangere vrouwen ingeënt. Ook bij gelijkaardige niet-levende vaccins, zoals het vaccin tegen ebola, zijn evenmin complicaties bekend.

Op de vruchtbaarheid van vrouw of man heeft het vaccin geen impact, blijkt ook uit de gegevens uit de Verenigde Staten. Gevaccineerde vrouwen zijn er al zwanger geraakt. De borstvoeding moet niet onderbroken worden voor de vaccinatie. In het vaccin zit geen levend virus, en de bestanddelen worden heel snel afgebroken.