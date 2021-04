Na Preud’homme en Wilmots: nu Hugo Broos kandidaat-bondscoach bij DR Congo

Mogelijk toch nog een Belg aan het roer bij DR Congo. Hugo Broos (69) maakt een goeie kans om de nieuwe bondscoach te worden.

Bij Congo richtten ze de pijlen eerder al op Michel Preud’homme en vervolgens was ook Marc Wilmots in beeld. Beiden beslisten uiteindelijk niet in te gaan op de interesse. De naam van Broos werd daarop voorgesteld en was evenzeer interessant, want hij leidde Kameroen in 2017 al naar Afrika Cup-winst. Zijn laatste job dateert al van 2019, toen hij bij KV Oostende – waar hij sportieve baas was – vertrok. Maar hij ziet het toch nog zitten om een nieuw avontuur aan te gaan.

In Congo zijn ze sinds de mislukte kwalificaties voor de Afrika Cup vorige maand van plan om in te grijpen. Ze zoeken een vervanger voor Christian Nsengi-Biembe – sowieso iemand die Frans kan – om in juni de kwalificaties voor het WK 2022 aan te vatten. (dvd)