Delhaize wordt heel even Belhaize

Neen, het heeft niets te maken met de Rode Duivels en het komende EK dat Delhaize tijdelijk Belhaize wordt. De winkelketen wil nog eens in de verf zetten dat Delhaize op en top Belgisch is en meer dan ooit ook de kaart van Belgische producten trekt. Twee warenhuizen krijgen het nieuwe logo op de gevel: dat van Wilrijk en dat van Waterloo. In andere winkels worden Belgische producten in de spotlights gezet.

Voor 3 miljard euro koopt Delhaize jaarlijks producten aan bij haar 1.600 Belgische leveranciers. Dat gaat onder meer van vlees tot verse groenten en fruit, kaas, melk, brood... En het is de bedoeling om dat Belgisch assortiment verder te blijven uitbreiden.

“Delhaize heeft altijd al ingezet op de Belgische herkomst van haar assortiment. En de klant zelf is meer en meer bewust op zoek naar producten van Belgische origine. Sinds het begin van de gezondheidscrisis is de populariteit ervan nog nooit zo hoog geweest. Zo merkt Delhaize dat de vraag naar Belgische producten in 2020 met meer dan 15 procent is gestegen”, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Maar liefst 70 procent van het assortiment in een Delhaizewinkel is nu van Belgische origine. En dat wordt geapprecieerd door de klant, klinkt het. Daarom bedankt Delhaize haar 1.600 Belgische leveranciers door Delhaize bij wijze van stunt een maand lang om te toveren tot Belhaize. Een win-winactie voor zowel producenten als voor Delhaize zelf.

“De 32.000 medewerkers van Belhaize en ikzelf willen onze 1.600 Belgische producenten van harte bedanken voor hun passie, de uitmuntende kwaliteit en de smaak van hun producten waarvan onze klanten dagelijks kunnen genieten. Het is dan ook onze ambitie om het aandeel van Belgische producten in onze rayons te blijven laten groeien. Elke dag zetten onze aankopers zich in om nieuwe samenwerkingen op te zetten met lokale producenten of om bestaande samenwerkingen verder uit te breiden”, benadrukt Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize dat nu onder de Aholdvlag zit.

De ganse maand mei zullen de Belgische producenten in de kijker worden gezet, zegt Roel Dekelver. In de winkels zelf zullen die producten naar voren worden geschoven en is duidelijk op verpakkingen en aan de winkelrekken vermeld dat het om een Belgisch product gaat. Veel klanten zijn zich daar namelijk niet altijd van bewust.

Twee winkels krijgen ook tijdelijk een nieuw logo: die van Wilrijk en die van Waterloo. In juni worden die Belhaizes dan gewoon weer Delhaize.