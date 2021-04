Pep Guardiola in zeldzaam interview: “Kevin De Bruyne is zoals Andres Iniesta, hij is als een mes als hij een pass ziet”

Pep Guardiola is dol op Kevin De Bruyne. Dat wisten we eigenlijk al, maar de Catalaanse trainer van Manchester City bevestigde dat nogmaals in een interview met Arsenal-legende Robert Pires.

Persconferenties geeft hij genoeg, maar een exclusief interview? Die zijn niet heel vaak besteed aan Guardiola. Voor Canal Plus en Pires maakte hij graag een uitzondering.

“Kunnen we het even hebben over de beste speler in de Premier League, meneer Kevin De Bruyne?”, aldus de flankspeler die wereld- en Europees kampioen werd met Frankrijk en deel was van ‘The Invincibles’ bij Arsenal. “Als mensen mij vragen over mijn spelers en hun kwaliteiten, dan zeg ik altijd: kijk gewoon naar ze. Zet de televisie aan en geniet ervan (lacht).”

Volgens Pires is De Bruyne te vergelijken met niemand minder dan Barcelona-icoon Andres Iniesta. “Ja, dat is waar”, knikt Guardiola. “Ze spelen in dezelfde positie. Andres was wel iets meer evenwichtig, om het zo te zeggen, en dirigeerde wat meer het spel. Kevin is waaauw. Hij is zoals een mes als hij beslist om te gaan en zeker als hij een pass ziet. Beiden zijn geweldige spelers. Hij zou trouwens perfect met jou en Arsène Wenger kunnen samengespeeld hebben bij Arsenal.”

Foto: REUTERS

Man City is intussen nog steeds op weg naar een ‘treble’. De club won de League Cup, staat in de halve finales van de Champions League en de titel is bijna binnen. Al zag het er aanvankelijk best pover uit in de Premier League.

“Op een bepaald moment heb ik tegen mijn spelers gezegd van oké, we staan momenteel twaalfde in het klassement. We moeten nu niet denken aan het winnen van de Premier League, misschien alleen dat we na dit weekend elfde staan. De week erna tiende. Misschien kunnen we de Champions League winnen en de laatste vijf wedstrijden zullen we wel zien waar we staan. Wat ik veranderd heb? Niet veel. Wij hebben niet één speler die een match kan winnen, zoals Messi of Ronaldo, Mbappé en Neymar. Maar het niveau van onze ploeg is wel héél hoog. Dus als ik wissel, geraakt de ploeg niet uit evenwicht.”

Guardiola won de Champions League met FC Barcelona, maar met Man City liep het telkens fout. Nu wacht PSG in de halve finales. “Het is altijd ons jaar om hem te winnen”, lacht de Catalaan. “En toen werden we uitgeschakeld door Monaco. Daarna door Liverpool en Tottenham. Dus het is nog nooit ons jaar geweest, we zullen wel zien.”