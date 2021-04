Vlaamse gevangenisdirecteurs vinden 24 urenstaking Sint-Gillis “compleet onaanvaardbaar”

De 24 urenstaking die in de gevangenis van Sint-Gillis plaatsvindt, is “compleet onaanvaardbaar” zegt de Federatie Vlaamse Gevangenisdirecteurs Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De 24 urenstaking die sinds maandagavond in de gevangenis van Sint-Gillis plaatsvindt, is “compleet onaanvaardbaar” en brengt “de veiligheid meer dan ooit in het gedrang”. Dat is dinsdag de reactie van de Federatie Vlaamse Gevangenisdirecteurs. Ze vrezen ervoor dat de gevangenissen op die manier in de toekomst onbestuurbaar zullen worden.

Maandagavond legde het personeel van de gevangenis van Sint-Gillis het werk neer na een geval van ernstige agressie door een gedetineerde. De Vlaamse gevangenisdirecteurs hebben het over een spijtig arbeidsongeval, maar laken dat “de vakbonden te pas en te onpas staken, ook wanneer dit absoluut niet aan de orde is”.

Na oorspronkelijk te hebben geopteerd voor een minimale dienstverlening, werd uiteindelijk toch overgegaan tot een stakingsactie van 24 uur waarbij bijna alle medewerkers onmiddellijk het werk hebben neergelegd. “Het was dus zelfs onmogelijk om de gedetineerden nog eten te geven”, klinkt het.

“Dit is compleet onaanvaardbaar en zeker niet te verantwoorden vanuit een gezonde syndicale werking”, aldus de Vlaamse gevangenisdirecteurs, die zeggen niet uit te sluiten dat de actie ook gericht is tegen de directie en dus deel uitmaakt van een bewuste strategie. “Hopelijk beseffen de vakbonden dat door de gevangenissen op die manier structureel te ontwrichten de veiligheid meer dan ooit in het gedrang komt”, besluit de federatie.