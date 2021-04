Onderzoek naar home-invasion in Heusden: 72-jarige vrouw werd vastgebonden

Destelbergen - Bij de home-invasion maandag in Heusden, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Destelbergen, is de 72-jarige bewoonster vastgebonden door twee daders. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen dinsdag. De vrouw raakte lichtgewond en was zwaar onder de indruk.

De feiten gebeuren maandagmiddag in een woning in de straat Helstwegel in Heusden. Twee personen hadden aan de woning aangebeld, zegt het parket Oost-Vlaanderen. De 72-jarige vrouw was alleen thuis en werd naar binnen geduwd door de daders. Ze werd vastgebonden en opgesloten in de slaapkamer. De woning werd doorzocht, maar het nadeel wordt nog onderzocht.

Nadat de daders verdwenen, kon de vrouw zich bevrijden en kon ze familie verwittigen. Ze raakte lichtgewond en was zwaar onder de indruk. Het onderzoek naar de feiten loopt verder.