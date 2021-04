Russische mensenrechtencommissaris: “Navalny verkeert niet in levensgevaar”

De ziek in gevangenschap zittende Kremlintegenstander Aleksej Navalny verkeert niet in levensgevaar. Dat heeft de Russische mensenrechtencommissaris Tatjana Moskalkova gezegd.

“De medische dossiers die ik heb ontvangen, omvatten de conclusie dat er geen gevaar is voor het leven van Navalny.” Sinds zijn “uitstap” uit zijn hongerstaking wordt de oppositieleider dagelijks gevolgd.

Hooggekwalificeerde artsen uit diverse vakgebieden hebben de opposant meermaals buiten de strafvoltrekking onderzocht en de resultaten zijn betrouwbaar, zei Moskalkova.

Medewerkers van Navalny hebben steeds opnieuw gezegd dat hun voorman elke dag kan sterven in zijn strafkamp.

Hongerstaking

Op advies van zijn artsen heeft Navalny vrijdag een eind gemaakt aan een hongerstaking die hij drie weken geleden in het strafkamp was begonnen. Hij wou daarmee een behandeling afdwingen van zijn rugpijn en verlammingsverschijnselen. Voorts eiste hij dat onafhankelijke specialisten zich over zijn gezondheidsproblemen zouden buigen.

Na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij verzorging kreeg na een moordaanslag met het zenuwgas novitsjok, werd Navalny in januari in Moskou aangehouden. Omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden in een andere strafzaak, kreeg hij een meerjarige celstraf opgelegd.