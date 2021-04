Opdracht van voorlopig bewindvoerder Let’s Go Urban wordt met maand verlengd: “Verzet El Kaouakibi is afgewezen”

De ondernemingsrechtbank van Tongeren bevestigde de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder bij de stedelijke dansorganisatie Let’s Go Urban in Antwerpen. Ze wees het derdenverzet van Sihame El Kaouakibi af. Bewindvoerder Annemie Moens krijgt nog een maand of het faillissement te vorderen of een reorganisatie in te stellen. Een faillissement wordt onvermijdelijk, zo schrijft De Standaard.

De Antwerpse rechtbank stelde Moens begin februari aan na een eenzijdig verzoekschrift door drie leden van de raad van bestuur - Michel Looyens, Tim Baert en Ann Maes – die vervolgens meteen ontslag namen. Daar aanstelling liep zondag af. De beslissing volgde op een forensische audit van I-Force dat potentiële malversaties van 350.000 euro vaststelde bij LGU en stilstond bij de verwevenheid tussen het dansorganisatie en de privébedrijven van het Vlaams parlementslid (ex-Open VLD) die geen sociaal doel hadden.

Het derdenverzet liep heel wat vertraging op omdat het beroep bij een andere rechtbank moest worden ingeleid (Looyens is actief als rechter-commissaris in Antwerpen) en een stopgezette procedure bij cassatie heel wat tijd kostte. In tussentijd schreef Moens een vernietigend verslag waarbij ze voor 450.000 euro potentiële malversaties op het spoor kwam. ‘Het is schrijnend te moeten vaststellen dat mevrouw El Kaouakibi klaarblijkelijk zonder weinig scrupules de middelen die haar ter beschikking werden gesteld door derde, op een dergelijk niet aanvaardbare en verdoken wijze heeft besteed’, besloot ze in haar rapport.

Storm niet overleven

De vertraging haalde het derdenverzet flink eronderuit. Naast het rapport van Moens volgde de stad Antwerpen met een even vernietigende audit. Het waren allemaal argumenten die de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder alle kracht bijzetten. ’Het risico is uiteraard aanwezig dat de vzw Let’s Go Urban deze storm niet zal overleven’, schreef Moens nog. Die voorspelling kwam gisteren uit. Tien jaar na de oprichting van LGU zette de stad de samenwerking onmiddellijk stop, de organisatie mag ook geen gebruik meer maken van het Urban Center op het Kiel. De naam LGU werd gepatenteerd door El Kaouakibi en verdwijnt.

Er rest Moens weinig anders dan het faillissement te regelen. Haar verzoek aan de stad voor bijkomende fondsen werd geweigerd, deze week raakt het geld onherroepelijk op. Zowat zeven werknemers (niet allen fulltime) en tientallen vrijwilligers verliezen hun job. Wellicht kunnen een aantal onder hen worden opgevist door een nieuw initiatief dat in het Urban Center de jongerenwerking op het Kiel zullen verderzetten. De stad heeft een blijvende aanwezigheid gegarandeerd maar verdere details ontbreken nog.

Tenminste twee personeelsleden lagen mee aan de basis van het ingrijpen door de raad van bestuur. Zij wezen het afgelopen jaar op een aantal onregelmatigheden. Door de beslissing van de ondernemingsrechtbank komen ook de kosten voor de voorlopige bewindvoerder (zo’n 20.000 euro) bij LGU terecht.

“Georganiseerd bedrog”

“Georganiseerd bedrog”, zo noemde de voorlopig bewindvoerder de subsidiestroom binnen de vzw Let’s Go Urban in haar eindverslag. Daarin werden grote vragen gesteld bij een totaalbedrag van 450.365,83 euro aan subsidies die in een boekhoudkundig kluwen verwikkeld waren. De advocaten van El Kaouakibi tekenden een derdenverzet aan tegen de bewindvoerder. De ondernemingsrechtbankvan besloot vandaag dat de bewindvoerder een maand langer zal aanblijven. “Het derdenverzet is ongegrond verklaard is en afgewezen”, zegt Frank Vennekens, persrechter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank. “De opdracht van de bewindvoerder is met een maand verlengd. Zij moet nu binnen 21 dagen een vordering tot faillissement of gerechtelijke reorganisatie instellen.”