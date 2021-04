Plantaardig dieet heeft veel voordelen maar variatie in voedingskeuze is belangrijk

Een plantaardig dieet heeft veel voordelen voor de gezondheid. Maar hoe beperkter de voedselkeuze, hoe groter het risico op een voedingstekort en een verhoogde blootstelling aan ongewenste stoffen. Daarom is het belangrijk om variatie aan te brengen in je voedingskeuzes. Dat is het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR).

Omdat onze voedingsgewoontes volop evolueren en steeds meer mensen ervoor kiezen om de consumptie van dierlijke producten te beperken of volledig te vervangen door plantaardige, heeft de HGR een uitgebreid advies gepubliceerd voor consumenten en gezondheidswerkers die geïnteresseerd zijn in vegetarisme.

“Een vegetarisch dieet, zelfs in zijn meest diverse vormen, kan voldoen aan de voedingsbehoeften van verschillende bevolkingsgroepen”, legt professor Daniel Brasseur van de HGR uit. “Naargelang het gekozen type vegetarisme en de betrokken levensfasen varieert de complexiteit echter sterk.”

Het rapport bevat informatie en praktische tips om een volwaardig voedingspatroon te verzekeren en biedt handvaten aan om de bestaande risico’s te beperken of te vermijden. Het advies heeft ook aandacht voor de meest gevoelige bevolkingsgroepen.

Veggi en vegan

Er zijn diverse vormen van plantaardige diëten. Zo sluit een vegetariër een aantal dierlijke voedingsmiddelen uit. Bij veganisme consumeert de gebruiker uitsluitend plantaardige producten. “Een gevarieerde vegetarische voeding kan alle nodige voedingsstoffen leveren gedurende de hele levenscyclus. Naarmate echter meer voedingsgroepen vermeden worden, neemt het risico op tekorten en een verhoogde blootstelling aan ongewenste stoffen toe”, benadrukt Brasseur, de voorzitter van de werkgroep. Volgens hem is het bijzonder nadelig voor zuigelingen, jonge kinderen en adolescenten, tijdens de zwangerschap en de lactatie en voor ouderen.

Als de voedingskeuze beperkt wordt, loopt het lichaam volgens de HGR meer risico op geheel of gedeeltelijke tekorten van een aantal belangrijke voedingsstoffen. De wetenschappers verwijzen onder meer naar bepaalde eiwitten, bepaalde omega-3-vetzuren, mineralen en spoorelementen zoals calcium, ijzer, zink en jodium en/of vitamines zoals B12 en D.

“Om dit te compenseren, kies je best voor zo veel mogelijk variatie en goede combinaties”, aldus Brasseur. “Hij raadt de consumenten aan om bijvoorbeeld vaker peulvruchten (waaronder soja) te eten, net zoals oliehoudende zaden, volkoren granen, eieren verrijkt met omega-3, koolzaad- of notenolie, zuivelproducten of verrijkte voedingsproducten.

Bij veganisten is het volgens Brasseur nodig om verrijkte voedingsmiddelen (vitamine D en B12, calcium, jodium) of zelfs voedingssupplementen te gebruiken als het niet mogelijk is om de tekorten via de voeding te compenseren.