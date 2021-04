Politie heeft Facebook tevergeefs gevraagd aankondigingen voor La Boum 2 te verwijderen

/ Brussel - De politiediensten hebben contact met Facebook opgenomen om te weten hoe de aankondigingen van La Boum 2, het niet toegelaten evenement in het Ter Kamerenbos op 1 mei, konden verwijderd worden. Dat verklaarde Brussels minister-president Rudi Vervoort in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement. Volgens Facebook kan dat enkel op vraag van het parket, voegde hij eraan toe.

“We leven in een rechtsstaat, dus komt het aan het parket toe om te bepalen of dat van Facebook moet verdwijnen. De verschillende stappen zijn ook gemeld aan de federale ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken”, aldus Vervoort.

De minister-president herhaalde nog dat hij in zijn bevoegdheid van coördinatie van het veiligheidsbeleid in het Brussels Gewest zich niet in de plaats kan stellen van de burgemeester of de politiezone voor evenementen op lokaal niveau, zoals dat het geval is voor La Boum. Intussen zijn er reeds vergaderingen geweest en gepland van de burgemeester, de lokale en federale politie, en de directeur Coördinatie en Steun van de federale politie.

Het feestje in Brussel liep behoorlijk uit de hand Foto: EPA-EFE

Net zoals Brussels burgemeester Philippe Close maandag tijdens de gemeenteraad verklaarde, benadrukte Rudi Vervoort dat er geen aanvraag voor het evenement van 1 mei werd aangevraagd, en dat deze dus per definitie ook niet is toegestaan.

Vervoort is net als Close ook geen voorstander van een sluiting van het Ter Kamerenbos. Dat zou ook voor praktische problemen zorgen, gezien de uitgestrektheid van het park.

Open brief

“We hebben met een open brief contact proberen te zoeken met de organisatoren van het evenement, maar dat is nog niet gelukt omdat de organisatoren zich niet kenbaar hebben gemaakt”, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden eerder deze maand al. “Ze hebben wel opnieuw op anonieme wijze gereageerd op de open brief die ik gestuurd heb, maar het is dus onmogelijk met hen in overleg te gaan omdat zij zich niet in persoon kenbaar hebben gemaakt.”

Het collectief schreef een open brief naar de minister waarin het dreigende taal niet schuwde. “Zonder antwoord of als uw antwoord niet tegemoet zou komen aan het legitieme ongeduld van de jeugd, is de kans groot dat een nieuwe burgerbeweging zou ontstaan om ons recht om samen te komen en feest te vieren op te eisen”, klonk het. “Wij zouden ons dan gelegitimeerd zien om te doen wat we aan de lijdende jeugd beloofd hebben, door in alle steden illegale feesten te organiseren en deze burgerbeweging te verspreiden.

Agenten en burgers gewond

Op het fake festival ‘La Boum’ in het Ter Kamerenbos op 1 april daagde een 2.000-tal mensen op. Die hielden zich niet aan de coronamaatregelen en het kwam tot een confrontatie tussen politie en feestvierders, waarbij 26 agenten en acht burgers gewond raakten. Het collectief L’Abîme heeft nu dus opgeroepen om opnieuw een feest op poten te zetten in het Ter Kamerenbos.