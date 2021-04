Saoedi-Arabië vernietigt “bomboot” in de Rode Zee

Het Saoedische leger heeft dinsdag in de Rode Zee, ter hoogte van de haven van Yanboe bijna 870 km ten westen van Ryad, een met explosieven geladen schip vernietigd, zo heeft het ministerie van Defensie meegedeeld.

“Een onbestuurd schip geladen met bommen is vanmorgen geïntercepteerd en vernietigd”, zei het ministerie in een door het staatspersbureau SPA verspreid communiqué.

“Eenheden van de zeemacht hebben het met bommen geladen schip kunnen detecteren en volgen ter hoogte van de kusten van Yanboe”, zowat 1.000 km ten noorden van de grens met Jemen, alvorens het om 05.40 uur (Belgische tijd) te vernietigen, aldus nog het ministerie.

Onderzoek geopend

Riyad zegt een onderzoek te hebben geopend naar deze poging tot aanslag die nog niet is opgeëist.

Het incident gebeurde terwijl in Jemen de gevechten opflakkeren tussen het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger en door Iran geschraagde Houthi-rebellen. Die voeren een bloedig offensief om de controle te verwerven over de regio Marib, laatste bolwerk van de regering in het noorden van het land.

De verklaring kwam er nadat de maritieme beveiligingsfirma Dryad Global had gezegd “onbevestigde berichten” te hebben ontvangen dat een Saoedische olietanker ter hoogte van Yanboe was aangevallen. Het bedrijf identificeerde het schip als de NCC Dammandie dat al uren op gespecialiseerde websites als “onbestuurd” was aangegeven, wat betekent dat het niet kon manoeuvreren.

Saoedi-Arabië heeft eerder al gezegd bomboten in de Rode Zee te hebben vernietigd en de Houthi’s ervan beschuldigd er achter te zitten.