Federale politie pakt gezocht extreemrechts Europarlementslid op in Brussel

Het FAST-team van de federale politie heeft dinsdag een Grieks Europarlementslid opgepakt in Brussel. Griekenland had om de uitlevering van Giannis Lagos (48) gevraagd, nadat hij was veroordeeld voor lidmaatschap van het extreemrechtse Gouden Dageraad. Gevreesd werd dat hij naar Noorwegen wilde vluchten, omdat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven.

De federale politie arresteerde Lagos dinsdag in Brussel. Dat meldt de Griekse politie, en wordt bevestigd door het Brussels parket. Lagos werd net na de middag gearresteerd zijn voor zijn huis in de Brusselse gemeente Oudergem. De politicus mocht blijkbaar zijn gsm bijhouden, want hij kondigde het zelf ook aan op Twitter: “Ik zit in een Belgische patrouillewagen. Dieven, atheïsten en anti-Grieken nemen me mee naar de gevangenis.”

Lagos zetelt sinds 2019 in Europees Parlement. Hij werd verkozen voor Gouden Dageraad, maar kondigde kort na zijn eedaflegging aan dat hij als onafhankelijke zou zetelen. Op 7 oktober 2020 werd Lagos desalniettemin in Griekenland veroordeeld voor lidmaatschap en het leiden van Gouden Dageraad, dat door het Atheens hof van beroep buiten de wet werd gesteld als een criminele organisatie. Lagos werd tot 13 jaar cel veroordeeld, als één van de zeven leiders. In totaal werden 57 mensen veroordeeld.

De Griek vertrok op de dag van het vonnis terug naar Brussel, en deed een beroep op zijn parlementaire onschendbaarheid. Afgelopen maandag stemde het Europees Parlement in met het opheffen van zijn onschendbaarheid.

Naar Noorwegen?

Lagos werd maandag door een Griekse journalist van TVXS gezien in het Covid-testcentrum van het Europees Parlement. Volgens de journalist had Lagos een test aangevraagd in het kader van een vertrek naar Noorwegen. Dat land eist een negatieve test van hoogstens 24 uur oud, van iedereen die Noorwegen wil inreizen. Volgens TVXS wilde Lagos daar politiek asiel aanvragen. Lagos ontkende op Twitter dat hij naar Noorwegen wou, maar hij legde niet uit waarom hij dat wel op zijn aanvraagformulier bij het testcentrum had aangegeven.

Griekenland zou ons land daarom gisteren om de uitlevering van Lagos gevraagd hebben. Enkele uren later al werd hij opgepakt.