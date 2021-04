Fout zinnetje in 40.000 bladzijden: onderzoeksrechter zaak-Optima definitief gewraakt

/ Gent - De Gentse onderzoeksrechter Annemie Serlippens moet definitief weg uit de zaak rond de gevallen Optima Bank-topman Jeroen Piqueur. Advocaat Hans Rieder had gevraagd om haar te wraken omdat ze zich partijdig zou hebben uitgelaten in een zin in het dossier. Cassatie heeft het beroep tegen de wraking nu verworpen, wat grote gevolgen kan hebben voor het vervolg van de zaak.

Advocaat Hans Rieder heeft wel al vaker rechters of de hele rechtbank proberen te wraken, met wisselend succes. Dit keer is het gelukt: het Hof van Cassatie heeft het Cassatieberoep van het Openbaar Ministerie tegen de wraking van onderzoeksrechter Annemie Serlippens verworpen. Daarmee verdwijnt ze definitief uit de zaak.

Serlippens, die onlangs ook het gerechtelijk onderzoek voerde naar Schild & Vrienden, onderzocht sinds 2016 de val van Optima Bank. Spilfiguur Piqueur wordt verdacht van vier misdrijven: misbruik van vennootschapsgoederen, witwaspraktijken, inbreuken op de bankwetgeving en bedrieglijk onvermogen. De kerstperiode van 2017 bracht hij destijds samen met zoon Ruben in de cel door.

Rieder, nog niet zo heel lang de advocaat van Piqueur, kreeg in december inzage in het dossier en nam de 44 kaften, 40.000 bladzijden dik, onder de loep. En daarin bleef hij hangen bij een door Serlippens gevraagd rechtshulpverzoek aan Nederland. Op 3 augustus 2018 schreef ze dat ze “de gegevens van resultaten uit Zwitserland verder à charge en à decharge wil onderzoeken” en dus bij hoogdringendheid bepaalde onderzoeksdaden wil vragen. “Om de ware toedracht van de gepleegde feiten door voormelde inverdenkinggestelden verder en duidelijker in beeld te brengen...”

Afgewezen

Rieder pikte het niet dat de onderzoeksrechter spreekt van “gepleegde feiten” en diende daarop een wrakingsverzoek in. Het parket staapte daartegen naar het Hof van Cassatie, maar die heeft dat beroep nu afgewezen.

Wat dat betekent voor de verdere verloop van de zaak, is onduidelijk. Mogelijk betekent het dat bepaalde stukken uit de dossiers nietig worden verklaard. Sowieso lijkt het erop dat de wraking een vertraging met zich zal meebrengen.

Het parket van Oost-Vlaanderen wil in het Optima-­dossier 14 mensen en vennootschappen laten door­verwijzen naar de correctionele rechtbank.