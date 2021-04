Vertrouwensstemming dreigt voor Tsjechische regering

Een coalitie van verschillende conservatieve politici in Tsjechië zegt dat ze genoeg handtekeningen heeft verzameld om een vertrouwensstemming af te dwingen tegen de regering van de Tsjechische eerste minister Andrej Babis.

Petr Fiala zegt dat hij en de andere leden van de Spolucoalitie deze stap zetten omdat Babis weigert zelf een vertrouwensstemming te organiseren. De Spolucoalitie verzamelde handtekeningen van minstens een kwart van de parlementsleden om deze stemming af te kunnen dwingen.

Babis leidt al enkele jaren een minderheidsregering die bestaat uit de populistische ANO-partij en de sociaaldemocraten. De regering genoot de steun van de communistische partij, maar deze trok twee weken geleden haar steun in.

De communistische partij deed dit omdat ze vonden dat er onvoldoende tegemoet werd gekomen aan haar eisen, zoals een terugschroeving van het budget voor defensie.

Om de regering ten val te brengen is een gewone meerderheid van 101 stemmen voldoende.

Tsjechische president Milos Zeman zei aan CNN Prima News dat hij aan Babis’ regering zou toestaan om aan te blijven tot de volgende verkiezingen, ook als de vertrouwensstemming in het nadeel van Babis afloopt. Dan zou deze een regering met beperkte macht leiden. De volgende verkiezingen in Tsjechië zouden normaal over anderhalf jaar plaatsvinden.