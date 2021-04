De 30-jarige Kelly Scheppers, die maandag verongelukte in Tessenderlo, laat een vriend en een dochtertje na. “Ze was de ideale schoondochter: vriendelijk, warm en beleefd”, zegt haar schoonbroer Timothy Jacobs.

Rond 12.30 liet Kelly Scheppers maandagmiddag het leven na een zwaar ongeval op de E313 in Tessenderlo. Even verderop aan de werken in Oevel was een uur eerder een bestelwagen, ingericht voor het vervoer ...