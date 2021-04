Hamsterende Amerikanen, peperdure zeecontainers en klus­woede hebben de houtprijzen doen exploderen en veroorzaken chaos in de aan­voerketen. “Zelfs op multi­plex- en mdf-platen moet je een maand wachten.”

Als je een nieuw dak wil plaatsen of zelf een tuinhuisje in elkaar wil timmeren, zal je niet alleen wat geduld moeten hebben, maar best ook wat extra budget vrijmaken. Door de lockdowns zijn veel mensen ...