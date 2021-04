Oekraïne zet nog een Russische diplomaat het land uit

Oekraïne heeft dinsdag een Russische consul als persona non grata bestempeld. De Russische diplomaat, die werkt in Odessa, moet Oekraïne verlaten voor het einde van vrijdag, aldus de woordvoerder van de Oekraïense diplomatie Oleg Nikolenko.

Met de uitzetting wil Oekraïne de uitzetting van een Oekraïense diplomaat uit Rusland vergelden. Woordvoerder Nikolenko zei dinsdag dat die uitwijzing “een nieuwe onvriendelijke daad” van Moskou was en deel uitmaakte van “een anti-Oekraïense campagne in Rusland”. Rusland gaf die Oekraïense diplomaat de opdracht het land voor vrijdag te verlaten en verklaarde dat die opdracht een antwoord was op de uitzetting van een Russische diplomaat, die ik Kiev gedetacheerd was. Dat was dan weer een vergelding voor de uitzetting van een Oekraïense consul, die in Sint-Petersburg werkte en kortstondig werd vastgehouden en beschuldigd werd van pogingen om geheime informatie te verkrijgen.

Militaire onrust

Moskou kondigde donderdag aan dat het de Russische troepen, die deelnemen aan oefeningen in de geannexeerde Krim en in de buurt van de Oekraïense grenzen, zou terugtrekken. Dat militaire vertoon veroorzaakte immers levendige onrust in Oekraïne en in het Westen: zij beschuldigden het Kremlin ervan een escalatie te stimuleren in de buurt van de separatistische pro-Russische zones van Oekraïne. Rusland hield op zijn beurt vol dat de militaire oefeningen geen vlieg kwaad doen en eigenlijk een antwoord waren op de vijandige manoeuvres van de NAVO en de EU.

Meerdere hoofdsteden in het Westen hebben de voorbije weken Russische diplomaten het land uitgezet, op verdenking van spionage, cyberaanvallen of bemoeienissen met de verkiezingen. Bijna elke keer nam Rusland wraak door diplomaten van de betreffende landen Rusland uit te zetten.