1 op 10 vrouwen krijgt miskraam en dat eindigt steeds vaker bij de psycholoog: “Elke minuut gaan 44 zwangerschappen verloren”

Een studie van het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet wijst uit dat wereldwijd één vrouw op tien een miskraam had. “Dat is veel. Ook in ons land zitten we aan dat cijfer. Je kan stellen dat één op de zeven zwangerschappen voortijdig eindigt in een miskraam”, zegt Johan Van Wymeersch, ondervoorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. “Sinds kort sturen we vrouwen met een miskraam standaard door naar psychologische hulp”, zegt gynaecoloog Hendrik Cammu.