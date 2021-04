Twee keer betalen voor je boodschappen, hoe kan dat? En krijg je sowieso je geld terug?

Deed je afgelopen weekend een betaling met je Maestro-kaart? Controleer dan even of het aankoopbedrag niet twee keer van je rekening is gegaan. Door een technische fout betaalden heel wat klanten bij supermarkt Carrefour en ook enkelen bij schoenenwinkel Torfs dubbel. Wat is er misgelopen? En wanneer krijg je je geld terug?