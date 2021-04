Verlaten Londense City gaat kantoren omvormen tot woningen

In het Londense zakendistrict, kortweg The City genoemd, zullen leegstaande kantoren worden omgevormd tot woningen. De bedoeling is dat er zo tegen 2030 minstens 1.500 nieuwe logementen bijkomen. Een en ander is een gevolg van de coronacrisis die vele mensen tot thuiswerk noopt, waardoor het historische en financiële hart van Londen er maar verlaten bij ligt.

Het omvormen van kantoorruimte tot woningen kadert in een ruimer actieplan dat de Londense City in staat moet stellen zich aan te passen aan de nieuwe, post-pandemische economische en sociale realiteit. Dat hebben de lokale autoriteiten dinsdag aangekondigd.

De Londense City was ooit een bruisende wijk die symbool stond voor de macht van de financiële sector. Als gevolg van de coronapandemie bleven de werknemers grotendeels weg uit de straten van het disctrict en ze keren maar met mondjesmaat terug.



Ecologische voetafdruk

Gevreesd wordt dat het gebied daardoor ook op lange termijn aan aantrekkelijkheid zal inboeten. Om dat te vermijden, hebben de autoriteiten een actieplan opgesteld, met aandacht voor het creëren en renoveren van gebouwen met een lage ecologische voetafdruk. Naast woningen moet er eveneens plaats worden gemaakt voor culturele en handelsruimtes en voor jonge bedrijven.

Om het financiële hart van Londen, waar maar weinig mensen echt wonen, ook ‘s avonds en in het weekend aantrekkelijk te maken, wordt er bijvoorbeeld ook overwogen om de wijk op zaterdag en zondag autovrij te maken, of om nachtelijke culturele evenementen te organiseren. Tot slot moet de bevolking worden aangemoedigd om meer tijd door te brengen in de Londense City, door er bijvoorbeeld te gaan wandelen of fietsen, klinkt het.