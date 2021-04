Limburgse grensgemeenten raden af om naar Nederlandse terrassen te trekken

Riemst / Lanaken / Maasmechelen - Burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld) roept op om woensdag niet naar de Nederlandse terrassen te trekken. Dat meldt TVL dinsdag. Ook zijn collega’s Raf Terwingen (CD) van Maasmechelen en Mark Vos (CD) van Riemst raden hun inwoners af om in Nederland een terrasje te doen.

De grensgemeenten maken zich ongerust over inwoners die vanaf woensdag de grens oversteken voor de Nederlandse terrassen, zoals in het nabijgelegen Maastricht. De coronacijfers in het Maasland zijn immers niet goed, zowel in de Limburgse grensgemeenten als in Nederlands-Limburg.

Lanaken is een van de zwaarst besmette gemeenten van het land. Hier is het slecht, en in Nederland en Maastricht is het niet veel beter, zegt burgemeester Marino Keulen. Het is zaak van alle zeilen bij te zetten. We moeten niet de gevaren opzoeken, want dat zou alleen maar de problemen vergroten en langer laten duren. Het is niet verboden om de grens over te steken, maar terrassen stellen ze in Nederland wel gelijk met reisverkeer en quarantaineverplichtingen.

“Hart vasthouden”

“Ik hou een beetje mijn hart daarvoor vast”, zegt ook de Maasmechelse burgemeester Raf Terwingen. De besmettingen in Maasmechelen zijn nog altijd extreem hoog, laat dat duidelijk zijn. Het is dus ook verstandig voor Nederlanders om niet naar België te komen, maar de grenzen dichtdoen is niet onze bevoegdheid.

Mark Vos, burgemeester van Riemst, steunt de algemene oproep vanuit Nederland om niet naar hun terrassen te komen. Het is niet verboden, maar het wordt wel afgeraden om massaal naar Nederland te gaan. Het is vooral een kwestie van drukte te vermijden, als alle Belgen daar ook naartoe zouden gaan, aldus Vos. In Riemst is het aantal besmettingen voorlopig laag en we hopen dat we dat zo kunnen houden.