Pep Guardiola vreest superduo van PSG: “Als ik aan Neymar en Mbappé denk, ga ik mij zorgen maken”

Voorafgaand aan de eerste halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, woensdag in Frankrijk, bekende Manchester City-coach Pep Guardiola slapeloze nachten te hebben. “Hoe stop ik de sterren Neymar en Kylian Mbappé? Als ik aan die twee denk, ga ik me zorgen maken”, bekende de Spanjaard.

Fankzij Neymar en Mbappé schakelde PSG eerder Barcelona en Bayern München uit. “Ik weet dat ze het ons heel moeilijk gaan maken en ik weet ook dat ze kansen gaan krijgen”, zei Guardiola. “Aan de andere kant krijg je in deze fase van het toernooi altijd te maken met tegenstanders van een ongekend niveau. Wat dat betreft is er weinig bijzonders aan de hand.”

Kansen om City voor het eerst naar de finale van de Champions League te leiden ziet Guardiola desondanks volop. “Wij hebben ook vaak genoeg laten zien dat wij heel goed kunnen voetballen. Belangrijk is dat we ervoor zorgen dat we heel veel aan de bal zijn. We weten heel goed waar onze kracht ligt en dat gaan we proberen uit te buiten. Maar Paris Saint-Germain zal hoe dan ook gevaarlijk zijn.”

Guardiola, die de Champions League als coach voor het laatst in 2011 - met Barcelona - won, zei dat zijn spelers vooral ook moeten genieten. “Voor sommige clubs is het een gewoonte om bij de laatste vier te zitten, maar voor ons is het dat niet. Het is iets bijzonders. Daarom moeten we niet al te veel gebukt gaan onder de spanning die het met zich meebrengt. We hebben wat moois bereikt, dat de moeite waard is.”

Het afgelopen weekend won Man City ten koste van Tottenham Hotspur al de League Cup. De titel in Engeland is slechts een kwestie van tijd. Guardiola: “Eén ding is zeker, de Premier League is het belangrijkste voor Manchester City. Wat dat betreft zijn we een heel eind op de goede weg. De Champions League is echter misschien wel het leukste om te winnen. Dus dat zouden we ook heel graag een keer doen.”