De grap van Peter Vandenbempt toen de Rode Duivels amper wonnen: Altijed Opunkaskas in de ploeg van Litouwen

De Rode Duivels staan nummer 1 op de wereldranking, maar er was een tijd dat de Belgen amper wedstrijden worden, laat staan zich kwalificeerden voor een groot tornooi. In 2005 leidde dat zelfs tot een grap met radiopresentator Peter Vandenbempt in de hoofdrol.

Op de laatst speeldag van de kwalificatieronde voor het WK 2006 in Duitsland moest het al uitgeschakelde België spelen in Litouwen. Peter Vandenbempt had een ideetje. “We zaten naar de training te kijken en wilden we illustreren hoe zinloos het allemaal was”, vertelt hij in een reportage van Play Sports. “We hadden gezegd: we gaan een fictieve speler op het veld zetten en hem laten meevoetballen. En omdat ze vaak verloren in die periode, hadden we die Opunkaskas genoemd. Altijed Opunkaskas. En die fictieve speler stond in bepaalde kranten ook in de veldjes op de dag van de wedstrijd. En we lieten hem meedoen in het radioverslag.”

Ter info: de wedstrijd eindigde op 1-1. Karel Geraerts bracht de Duivels op voorsprong maar Olivier Deschacht maakte een owngoal. België werd met twaalf punten finaal vierde in hun poule. Servië (22 punten) werd eerste, voor Spanje (20) en Bosnië (16).