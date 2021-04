De lente komt maar niet op gang: guur weer tot na terrasopening, en afwachten wat de neerslag doet

Wat is dat toch deze lente? We zijn al eind april, en een kille noordenwind blijft maar fris weer naar ons blazen. Wanneer breekt dat warme lenteweer eindelijk écht los? Zomerse warmte moeten we niet verwachten, met de terrasopening van 8 mei in het vooruitzicht. “Ik zie de komende veertien dagen geen topweer”, zegt weerman David Dehenauw.

Nee, gepuft en gezweet hebben we nog niet dit voorjaar, laat staan dat we al eens een paar dagen echte zomerwarmte gevoeld hebben. April zit stevig op koers om de koudste van de afgelopen dertig jaar te worden. Sinds 1986 is het niet meer zo koud geweest in april.

“Dat heeft veel te maken met de noordenwind die al een tijdje onze richting uit blaast en het weer bepaalt”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Aan de kust voelen ze dat nog meer: het zeewater is nog koud. Als de wind dan van over zee uit het noorden blaast, kan het daar écht koud aanvoelen.”

Dat komt door hogedrukgebieden die nogal geblokkeerd liggen en die vaak in hetzelfde type weer resulteren: fris dus. En beterschap is niet meteen in zicht.

Alarmbellen

“Woensdag wordt het wel behoorlijk, een graad of 19 en zon en wolken, maar daarna gaan we weer naar 12, 13 graden”, zegt Dehenauw. “Nee, ik zie geen topweer in het vooruitzicht de komende tien tot veertien dagen.”

Foto: Hollandse Hoogte / Gerard Til

Dat doet waarschijnlijk wat alarmbellen afgaan, want dan komen we al in het territorium van 8 mei, de dag waarop de terrassen weer open mogen.

“We zullen niet verstijven van de kou op die 8 mei”, zegt Dehenauw. “De vraag zal zijn wat de neerslag zal doen. Maar op temperaturen van 25 graden, laat staan voorjaarshitte, moeten we niet rekenen.”

Wat een contrast met het voorjaar van vorig jaar, toen we tijdens de eerste lockdown bijna twee maanden onafgebroken mooi weer hadden. Nu blijft het kil. “Het is de koudste april in een paar decennia, maar absolute records zal de maand niet breken”, zegt Dehenauw. “Ze zal niet in de top-tien aller tijden staan. Historische kouderecords worden tegenwoordig nog zelden verbroken. Maar het valt dan des te meer op als het nog eens een tijdlang echt fris is.”