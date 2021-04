Reddingsschip Ocean Viking redt 236 migranten voor Libische kust

Het reddingsschip Ocean Viking heeft 236 migranten gered voor de Libische kust. Dat meldt ngo SOS Mediterranee dinsdag. Ze werden van overvolle bootjes gehaald.

Onder de geredde migranten bevinden zich meer dan 100 niet-begeleide minderjarigen, aldus de groep op Twitter.

Vorige week meldde SOS Mediterranee ook al dat mogelijk tot 130 mensen het leven lieten toen een rubberboot kapseisde ten noordoosten van Tripoli. Hulporganisaties beschuldigen de autoriteiten ervan niet genoeg te hebben gedaan om de migranten te redden, maar Libië en het Europese grensagentschap Frontex ontkennen die beschuldigingen.

In maart bracht Ocean Viking meer dan 100 geredde migranten aan wal in Sicilië.

Libië, dat al jaren in een burgeroorlog verwikkeld is, is een belangrijk doorgangsgebied voor migranten uit Afrika. Elk jaar vertrekken honderden migranten vanuit het land in kleine bootjes in de hoop Europa te bereiken.