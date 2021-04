Waals gewest moet zonnepaneleneigenaars niet vergoeden

Zowat 19.000 eigenaars van zonnepanelen hebben voor de rechtbank van Luik bot gevangen in hun proces tegen het Waals Gewest in verband met de afschaffing van groenestroomcertificaten. Het Waals Gewest moet geen schadevergoeding betalen.

Het proces, historisch in omvang, volgde op de beslissing van de Waalse regering in mei 2013 om de groenestroomcertificaten voor kleine zonnepaneleninstallaties te beperken tot 10 jaar, in plaats van 15 jaar. Zo’n 76.000 gezinnen werden hierdoor getroffen. Maar volgens de vzw TPCV (Touche pas à mes certificats verts - Raak niet aan mijn groenestroomcertificaten) gebeurde de beslissing “totaal arbitrair”.

De rechtbank oordeelde dat het Waals Gewest wel een fout maakte in verband met quota voor groenestroomcertificaten van onder meer elektriciteitsleveranciers, maar er is volgens de rechtbank geen oorzakelijk verband met de schade die de zonnepaneleneigenaars leden.

De vzw TPCV bekijkt of ze in beroep zal gaan tegen het vonnis.