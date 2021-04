Dat wordt een zure 1 mei voor de socialisten: loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers is dood en begraven

Het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers is dood en begraven. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) gaat de komende dagen met moed der wanhoop nog proberen te bemiddelen, maar kans op slagen is zo goed als onbestaande. De regering zal nu zelf de loonmarge - 0,4 procent - wettelijk moeten vastleggen. Het wordt voor de socialisten een lastige 1 mei.

