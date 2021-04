Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC: Geen mondmaskers meer voor volledig gevaccineerde Amerikanen

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit heeft nieuwe richtlijnen gegeven voor het gebruik van maskers buitenshuis voor alle Amerikanen die twee dosissen van hun vaccin hebben gekregen. Zij krijgen heel wat privileges.

Het was dokter Rochelle Walensky - directeur van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit- die de nieuwe aanbevelingen dinsdag aankondigde tijdens een coronabriefing in het Witte Huis.

Wie in hetzelfde gezin woont, en volledig gevaccineerd is, kan zonder mondkapje naar buiten. Kan gaan wandelen, joggen, hiken of fietsen. Alleen of met leden van hetzelfde gezin. Ook dineren op restaurant in openlucht kan zonder masker, samen met vrienden uit meerdere huishoudens.

Wie twee dosissen van een vaccin kreeg mag ook naar kleine bijeenkomsten in openlucht met volledig gevaccineerde familieleden, vrienden, maar ook waar een mix is ​​van volledig gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen.

Rochelle Walensky Foto: REUTERS

Grote en middelgrote bijeenkomsten moeten ze wel vermijden, verkondigde de CDC nog. Gaan ze toch naar een live concert, een parade of sportevent wordt aanbevolen terug dat mondmasker op te zetten. Ook ub een winkelcentrum, bioscoop of museum, blijft het instituut het dragen van extra bescherming aanbevelen.

Tot slot zei de CDC dat volledig gevaccineerde Amerikanen die in een gemeenschapshuis wonen niet langer 14 dagen bij anderen weg hoeven te blijven als ze in de buurt zijn geweest van iemand die Covid-19 heeft. Ze moeten wel nog steeds getest worden, zelfs als ze geen symptomen hebben.