1,2 miljard op het veld tijdens PSG-Manchester City (en toch is het niet de duurste match ooit)

Met zijn marktwaarde van 160 miljoen euro is Kylian Mbappé met voorsprong de duurste vogel tussen de lijnen. Foto: ISOPIX

Paris Saint-Germain neemt het in eigen huis op tegen Manchester City. Een peperduur duel, want beide basiselftallen hebben een waarde van meer dan 500 miljoen euro.

Bij PSG wordt de marktwaarde zwaar opgedreven door de goudhaantjes Neymar en Mbappé. City heeft dan weer een dure verdediging. Logisch want sinds de komst van Guardiola spendeerde het 484 miljoen euro aan verdedigers.

De totale waarde van de basiself van beide ploegen is 1,19 miljard euro. Het zal niet de duurste wedstrijd ooit worden, want vorig seizoen speelde Liverpool in eigen huis tegen City. Daar stonden 22 spelers op het veld met een totale waarde van 1,53 miljard euro.

Totale waarde basiself PSG: 552 miljoen euro

Keylor Navas – 10 miljoen

Alessandro Florenzi – 15 miljoen

Marquinhos – 70 miljoen

Presnel Kimpembe – 40 miljoen

Abdou Diallo – 25 miljoen

Idrissa Gueye – 18 miljoen

Leandro Paredes – 20 miljoen

Marco Verratti – 60 miljoen

Angel Di Maria – 24 miljoen

Neymar – 110 miljoen

Kylian Mbappé – 160 miljoen

Totale waarde basiself Manchester City: 633 miljoen

Ederson – 56 miljoen

Kyle Walker – 35 miljoen

John Stones – 30 miljoen

Ruben Dias – 70 miljoen

João Cancelo – 50 miljoen

Rodri – 70 miljoen

Ilkay Gundogan – 40 miljoen

Kevin De Bruyne – 100 miljoen

Riyad Mahrez – 42 miljoen

Bernardo Silva – 70 miljoen

Phil Foden – 70 miljoen