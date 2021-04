Belg van 58 sterft in India aan corona

Een Belg van 58 jaar oud is zondag in India overleden aan corona. Dat meldt de Indiase pers. Het gaat om Geert V. De man verbleef sinds eind februari – net voor het land in een nieuwe, dodelijke coronagolf verzeilde – in een hotel in de stad Visakhapatnam. Hij was daar gecontracteerd op vraag van een plaatselijke firma voor de installatie van een nieuwe machine.