Eén klein foutje bij Maestro, één groot probleem voor 1 op de 4 Belgen die op het einde van de maand elke cent nodig hebben

Eén kar volgeladen, twee karren betaald. Door een technisch mankement bij Maestro en Mastercard was het voor veel mensen even schrikken toen ze hun bankrekening controleerden en zagen dat de boodschappen dubbel werden aangerekend. Maar voor zowat een op de vier Belgen heeft zo’n technisch foutje echt wel een grote impact. Zij kunnen in de laatste week van de maand die extra euro’s niet missen. “Je moet niet eens in armoede leven om hierdoor in de problemen te komen.”