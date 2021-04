Ondernemer Marc Coucke over het opheffen van de patenten op vaccins: “Smijt alles open, zorg dat heel de wereld gevaccineerd wordt”

Ondernemer Marc Coucke is er grote voorstander de patenten op te heffen zodat armere landen goedkoper vaccins kunnen kopen, zo vertelde hij in De Afspraak op Canvas.

Als voormalig apotheker en farmabaas sprak hij klare taal. “Ik denk dat we nu op een punt zitten waarop we kunnen zeggen: stop met die patenten op die coronavaccins. En gooi alles open, zorg er gewoon voor dat de hele wereld zo snel mogelijk gevaccineerd wordt. Dat is onze verantwoordelijkheid. Desnoods puur uit een vorm van eigenbelang. Zolang de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is, gaan er varianten van het virus blijven komen.”

Of hij dezelfde mening heeft moest zijn bedrijf geïnvesteerd hebben in de vaccins? “Ik heb altijd dergelijke houding ingenomen. Het is een prachtige industrie, alleen smijt die soms zijn eigen ruiten in. Zo is de focus op de betaalbaarheid van geneesmiddelen positief: die uitwassen mogen er stilaan uit. Maar ik denk dat de meeste farmabedrijven hun investering in een coronavaccin al ruim hebben terugverdiend. Dan kan het niet zijn dat we andere landen nog jaren laten wachten eer zij kunnen vaccineren.”

Coucke heeft het enkel over de coronavaccins voor alle duidelijkheid. Wanneer het gaat over het algemeen patentenbeleid heeft hij een andere mening. “Hef je algemeen de patenten op, dan zal de research erop achteruitgaan.”

Coronasteun

In De Afspraak had Coucke het ook over de coronasteun van de overheid. Al betwijfelt hij of die de economie weer zal doen opleven.

“De overheid zal enkele infusen moeten wegtrekken. Niet die van de horeca: dat is een zeer laagdrempelige sector qua jobs, waar we in ons land het verschil mee kunnen maken. Wel van de industrie bijvoorbeeld: er zijn wel enkele bedrijven die de overheidssteun minder nodig hebben.”

Coucke pleit ook voor de activering van het spaargeld dat geparkeerd staat op tal van spaarboekjes. “Er is nog nooit zo veel slapend geld geweest, en door de inflatie wordt dat in de toekomst minder waard. Ook de grondstoffen worden elke dag duurder. De overheid moet manieren bedenken om dat geld naar de economie te halen, en mensen te laten investeren. Ondernemers zullen wel voor groei zorgen, als de omgevingsfactoren maar goed zijn.”

170 handtekeningen

Coucke is trouwens niet de eerste die hiervoor pleit. Eerder deze maand zetten al 170 voormalige regeringsleiders en Nobelprijswinnaars hun handtekening onder een open brief waarmee aan de Amerikaanse president Joe Biden gevraagd werd om de patenten op coronavaccins te schrappen. Ook de Belgische oud-premier Yves Leterme (CD&V) ondertekende de brief. “We zitten in een uitzonderlijke situatie waar niemand veilig is, zolang niet iedereen veilig is”, zei hij in een interview met Het Nieuwsblad. Volgens hem is het daarom noodzakelijk om de patenten te schrappen, dan kunnen veel meer mensen gevaccineerd worden. In januari pleitte Open-VLD voorzitter Gwendolyn Rutte hier ook al voor.

Eerder deze week nog pleitte de ontwikkelingseconome en lid van de high level advisory board on economic and social affairs van de VN, Jayati Gosh , nog voor zo’n schrapping. Ze benadrukte dat het ervoor zou kunnen zorgen dat 60 procent van de wereldbevolking aan een sneltempo zou kunnen worden gevaccineerd omdat heel wat bedrijven klaarstaan om de productie op te drijven, maar dat nu niet kan door die patenten.