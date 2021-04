“Ik zou Refaelov altijd blijven opstellen als ik Antwerp was”

Ik kan me enigszins in Lior Refaelov verplaatsen, want in de jaren 80 ben ik ook via een tussenstop – in mijn geval niet Antwerp maar Genoa – van Club Brugge naar Anderlecht gegaan. Ik wilde wel langer in Italië blijven, maar bij Genoa had ik op een gegeven moment nog maar één jaar contract en Anderlecht bood mij drie seizoenen. De keuze was dus makkelijk. Al moet ik bekennen dat ik toen voor de zekerheid toch nog even heb gepolst bij de mensen van Club of zij me niet terugwilden, uit respect voor mijn zeven mooie jaren daar. Maar omdat ze geen plaats meer hadden, werd het Anderlecht. Voor Refaelov was het, vermoed ik, geen optie om bij Club te polsen, want daar is hij destijds niet voor een mooie transfersom vertrokken, maar omdat zijn verhaal voorbij was.