VS halen diplomaten terug uit Kaboel

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept de diplomaten terug uit zijn ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel vanwege de verslechterende veiligheidssituatie daar.

Volgens een aangepast reisadvies voor Afghanistan is het bevel gericht tot alle medewerkers van de ambassade die hun werk ook vanop een andere locatie kunnen uitvoeren. Het ministerie gaf geen informatie over hoeveel diplomaten getroffen zijn en hoeveel er in Kaboel blijven.

De beslissing werd genomen “in het licht van het groeiende geweld en de toename van bedreigingen in Kaboel”, aldus de Amerikaanse interim-ambassadeur in Kaboel, Ross Wilson. Volgens hem is een “relatief klein aantal” werknemers getroffen door het bevel en zal de ambassade blijven draaien. “Het personeel dat absoluut noodzakelijk is voor vragen gelinkt aan de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en het vitale werk dat we uitvoeren om het Afghaanse volk te ondersteunen, zal ter plaatse mogen blijven”, tweette hij.

Negatief reisadvies voor Afghanistan

De VS herhalen ook hun negatief reisadvies voor Afghanistan. “Reizen naar alle regio’s van Afghanistan is onveilig door kritieke hoeveelheden ontvoeringen, gijzelingen, zelfmoordaanslagen, wijdverspreide militaire gevechtsoperaties, landmijnen en terreuraanvallen”, staat er in het reisadvies.

De NAVO en de VS beginnen op 1 mei met de terugtrekking van hun troepen uit Afghanistan. President Biden heeft de deadline van 11 september naar voren geschoven. De VS houden wel een beperkt aantal soldaten in Kaboel om de ambassade te beschermen.