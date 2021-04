Het vertrek van Lior Refaelov toont opnieuw aan dat de toekomst van Luciano D’Onofrio op de Bosuil snel moet worden uitgeklaard. Mocht D’Onofrio vertrekken, dan denkt Antwerp onder anderen aan Olivier Renard (41) als nieuwe sportief directeur. Hij was eerder al bij de Great Old aan de slag.

Blijft Luciano D’Onofrio (65) nog een vijfde jaar bij Antwerp of vertrekt hij na dit seizoen? De vraag blijft voorlopig onbeantwoord. Nadat deze krant enkele weken geleden had bericht over de groeiende ...