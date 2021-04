29 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig in de Sahel

Zowat 29 miljoen mensen in zes landen in de Sahel hebben humanitaire hulp en bescherming nodig. Dat zijn er 5 miljoen meer dan een jaar geleden, melden de Verenigde Naties en verschillende ngo’s dinsdag.

Het gaat om een “nieuw record” in Burkina Faso, het noorden van Kameroen, Tsjaad, Mali, Niger en het noordoosten van Nigeria, aldus de organisaties in een gezamenlijke mededeling.

“Een volledige generatie kinderen is in gevaar”, aldus de regionale directrice van het VN-kinderfonds Unicef, Marie-Pierre Poirier. “Het aantal gewelddadige aanvallen is verachtvoudigd in de centrale Sahel en verdrievoudigd in het bekken van het Tsjaadmeer. Bijna 5.000 scholen zijn gesloten of niet-operationeel, wat de toekomst van duizenden kinderen in gevaar brengt, en 1,6 miljoen kinderen riskeren ernstige, acute ondervoeding.”

Het aantal ontheemden lag nog nooit hoger: van de centrale Sahel tot het bekken van het Tsjaadmeer moesten 5,3 miljoen mensen hun huizen verlaten. Zij hebben nood aan hulp, aldus het persbericht.

Burgers worden “geconfronteerd met een stijgend aantal dodelijke aanvallen, geweld vanwege hun geslacht, afpersing en intimidatie, en worden verplicht om te vluchten”, aldus de coördinator voor de Sahel van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), Xavier Creach. Volgens hem moet het antwoord op al die praktijken de gemeenschappen betrekken die de ontheemden opvangen en de weinige middelen die ze hebben met hen delen.

Vrouwen en kinderen “worden ontvoerd, verkracht en uitgehuwelijkt. Bovendien wordt de strijd tegen geweld op basis van geslacht nog erg ondergefinancierd”, voegt Fatoumata Haidari toe, de directrice voor de Sahel van Plan International.

Volgens de directeur van het Wereldvoedselprogramma in West-Afrika, Chris Nikoi, is het aantal mensen in hongersnood met een derde gestegen in West-Afrika, tot het hoogste niveau in bijna 10 jaar. “Door de stijgende prijzen is een simpele basismaaltijd te duur geworden voor miljoenen arme gezinnen”, aldus Nikoi, die “onmiddellijke bijstand” en “langetermijnsoplossingen” vraagt.

“Eind april, is slechts 9 procent van de nodige 3,7 miljard dollar overgemaakt. Dat is niet genoeg”, besluit het hoofd van het coördinatiebureau voor humanitaire zaken van de VN (Ocha) voor Centraal- en West-Afrika.