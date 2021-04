Vijf vragen aan scheidsrechtersbaas Bertrand Layec: “Verwacht de eerste jaren geen Belgische ref op het WK”

Bertrand Layec (55), technisch directeur van de Belgische arbitrage, is er geen voorstander van om zijn refs meteen na hun matchen voor de camera’s te halen. Of het praatje van Frank De Bleeckere op maandag iets interactiever kan, daar wil hij wel over nadenken. Voor de rest is de Fransman tevreden van de progressie die onze refs maken, al moeten we niet te snel hopen op een Belg die een WK-match fluit.