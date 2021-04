Refaelov zit bij Antwerp nog in A-kern, Vercauteren wil hem blijven gebruiken

Geen vuiltje aan de lucht bij Antwerp. Daags na de aankondiging van zijn transfer naar Anderlecht trainde Lior Refaelov (35) gewoon met de groep.

De Israëlische middenvelder kreeg van de club nog altijd geen duidelijkheid over zijn situatie en gaat er dus van uit dat hij gewoon mag blijven meetrainen en dat hij voorlopig ook nog kan spelen. Frank Vercauteren, die dinsdagochtend een kort gesprek had met de Gouden Schoen, is net als de spelers ook voorstander om hem te blijven opstellen, gezien zijn belang voor de ploeg. Zolang er van bovenaf geen andere beslissingen worden genomen, kan dat. Het bestuur zit nog altijd verveeld met de zaak, maar een noodingreep bleef uit. Als het toch nog wil ingrijpen, dan best heel snel. Vanaf nu wordt er immers tactisch getraind richting de vrijdagwedstrijd tegen Racing Genk, de opener in de Champions’ play-offs. Tot nader order dus mét Refaelov.