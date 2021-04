Hoopvolle taal bij Eden Hazard na invalbeurt tegen Chelsea: “Mijn conditie en lichaam voelen beter aan”

Hij kwam niet verder dan een bijrol, maar de 25 minuten die hij mocht invallen in de halve finale van de Champions League nemen ze Eden Hazard toch al niet meer af in een seizoen dat verpest werd door blessures.

“Ik wil alles stap voor stap doen”, reageerde de aanvaller van Real Madrid gisteravond in de Champions League-uitzending van Club RTL. “Natuurlijk wil ik (langer, nvdr) spelen en op het veld staan. Maar de laatste match kreeg ik maar vijftien minuten en vandaag was dat weer een beetje meer. Ik hoop gewoon nog een paar goede matchen te kunnen spelen dit seizoen. Daar probeer ik nu in eerste instantie klaar voor te raken. Ik voel me wel beter wat mijn conditie betreft, mijn lichaam voelt beter aan. Ik ben blij dat ik opnieuw kan spelen.”

Voor Hazard was de confrontatie met Chelsea, waar hij zeven jaar speelde, natuurlijk extra speciaal. “Ik heb nog veel vrienden daar en het is altijd leuk om wat bekende gezichten te zien”, grijnsde de kapitein van de Rode Duivels. “Maar afgezien daarvan speel ik voor Real nu en wil ik gewoon winnen. Dan maakt het niet uit of het Chelsea is of een ander team dat aan de andere kant staat. Het resultaat vanavond had erger gekund, maar had ook beter kunnen zijn. Er volgt nog een terugmatch, dan moeten we proberen te winnen op Chelsea. Maar eerst Osasuna kloppen dit weekend.”