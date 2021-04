Politie legde een hinderlaag om ontvoerde Christine te redden, maar had geen anoniem voertuig

/ Herentals / Olen -

Eén cruciale tip had de ontvoering van Christine Lenaerts een heel andere uitkomst kunnen geven. Een autoverkoper ontdekte haar kidnapping en waarschuwde de politie. Die besloot een hinderlaag op te zetten, maar gebruikte daarvoor een duidelijk herkenbare politiecombi. “We zagen ze van ver staan”, zei Ashley Van De Velde gisteren tijdens in de assisenzaal. Het plan liep dus mis, en drie uur later was de verpleegster dood.