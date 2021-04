Populaire Tiktokker werd door volgers ingelicht dat zijn vriendin Kelly Scheppers (30) was verongelukt op E313: “Het is waar. Ze zal nooit meer live gaan”

“Kelly zal er niet meer zijn. Ze zal geen filmpjes meer posten. Ze zal nooit meer live gaan.” Christiaan Jacobs, een populaire Tiktokker uit Hasselt, heeft aan zijn tienduizenden volgers huilend bevestigd dat zijn vriendin Kelly Scheppers (30) maandag verongelukte bij een zwaar ongeval. “Ik kreeg al privéberichten van volgers dat er iets met Kelly was nog voor de politie bij mij thuis was.”

“Kelly was diegene die alles altijd regelde. Zij was de voortrekker en maakte altijd alle afspraken. Ze zorgde ook altijd voor andere mensen. Nooit zou ze slecht praten over iemand anders en je zal ook ...