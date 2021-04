50 aanhoudingen tijdens Koningsdag in Amsterdam

In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam zijn dinsdag tijdens Koningsdag vijftig mensen aangehouden. Drie agenten raakten lichtgewond. Dat maakte de gemeente dinsdagavond bekend.

Rond 21.30 uur moesten de politie en de Mobiele Eenheid (ME) op verschillende plekken ingrijpen. Op het Leidseplein, de Bloemgracht en de Wolvenstraat werden bijeenkomsten beëindigd. Daarbij werd de ME ingezet omdat de sfeer grimmig werd en de politie agressief werd bejegend. Ook was er op het Leidseplein sprake van enkele vechtpartijen.

Foto: EPA-EFE

Eerder werd de ME ingezet om een deel van het Vondelpark en de Westerstraat te ontruimen. Drie agenten raakten lichtgewond bij de ontruiming van de Westerstraat.

Negen mensen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Waarvoor de andere aanhoudingen waren, is niet bekendgemaakt. Ook is het niet bekend of mensen nog vastzitten.

Ook in andere steden

Amsterdam was niet de enige stad in Nederland waar het aan het einde van een drukke en zonnige Koningsdag tot incidenten kwam. Ook in steden als Eindhoven, Arnhem en Breda moesten ordehandhavers tussenbeide komen. Daarnaast werden mensen in Utrecht en Haarlem eerder op de dag opgeroepen niet meer naar de stad te komen vanwege de coronamaatregelen, en was het ook in onder meer Maastricht en Tilburg erg druk op sommige plekken.

Virologen en mensen uit de zorg reageerden bezorgd op de drukte in steden tijdens Koningsdag. Viroloog Marion Koopmans zei dat de grote bijeenkomsten “zorgelijk” zijn met het oog op het coronavirus. “Maar het is ook begrijpelijk, mensen willen ruimte voor activiteiten”, aldus Koopmans. “Alleen kunnen we ons niet veel permitteren.”