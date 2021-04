Chimay herlanceert populair bier

Chimay lanceert een nieuw bier, de Chimay 150, of de Chimay Groen. Het is het vijfde bier in zijn assortiment.

De trappistenbrouwer heeft al vier bieren in zijn assortiment: Chimay Goud, Chimay Rood, Chimay Trippel en Chimay Blauw. De Chimay 150 werd in 2012 al eens gebrouwen, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de brouwerij. “Het bier was erg populair in 2012”, legt marketingmanager Giselda Mercuri uit.

De Chimay 150 heeft een alcoholpercentage van 10 procent en is blond, sterk en rond van smaak. “Hij heeft een meer toegankelijke bitterheid dan de Chimay Trippel”, zegt Mercuri. Volgens de brouwerij is het geen reactie op de lancering van de Rochefort Trippel van enkele maanden geleden.

Het nieuwe bier, verkrijgbaar in een fles van 33 cl met groen etiket, zal tegen de herfst verkrijgbaar zijn voor het grote publiek.