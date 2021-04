Twee leerkrachten in school uit Vorst organiseren illegale schoolreis naar Turkije

Brussel / Vorst - Twee leerkrachten in een middelbare school uit Vorst hebben voor hun leerlingen een illegale schoolreis naar Turkije georganiseerd. De directie was niet op de hoogte van de reis, en bekijkt samen met het schoolbestuur of er sancties volgen.

De reis voor 12 leerlingen van de school La Cime was oorspronkelijk vorig jaar gepland, maar viel in het water als gevolg van de uitbraak van de coronapandemie. Een tweede uitstel zagen de twee leerkrachten naar verluidt niet zitten. Daarom organiseerden ze de reis tijdens de eerste week van de paasvakantie, toen niet-essentiële reizen in ons land nog steeds verboden waren.

Dat gebeurde zonder de directie op de hoogte te brengen. Volgens de krant La Dernière Heure, die de zaak naar buiten bracht, liet de communicatie aan de ouders van de leerlingen echter uitschijnen dat het wel om een klassieke schoolreis ging, georganiseerd met goedkeuring van de school.

“Het kon niet terugbetaald worden, dus we zijn vertrokken”, vertelt een leerling aan RTBF. “Ik wist dat het verboden was, maar ik heb besloten om het risico te nemen”, klinkt het bij een andere.

Om het verbod op niet-essentiële reizen te omzeilen, reisde de groep eerst per bus naar Duitsland. Vanuit Duitsland ging het met het vliegtuig naar de Turkse metropool. De twee leerkrachten en de leerlingen legden voor en na hun verblijf in Turkije wel een PCR-test af. Om een quarantaine bij terugkeer mogelijk te maken, werd de reis ook in de eerste week van de paasvakantie georganiseerd.

Sancties

De directie raakte pas op de hoogte van de reis toen het gezelschap al was teruggekeerd. Ze bekijkt nu samen het schoolbestuur of er sancties volgen voor de betrokken leerkrachten of leerlingen. Een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur op dinsdagavond leverde nog geen beslissing op.

“De raad van bestuur wenst zich meer te informeren over alle details in deze zaak en geeft zichzelf nog enkele dagen bedenktijd vooraleer een beslissing te nemen”, aldus directeur Christian Watterman. “De leraars doen het schooljaar nog uit, daarna zal er beslist worden. Ik weet nog niet wat de gevolgen zullen zijn, maar dit zijn ernstige feiten. Ik heb al met de leraar gesproken. Hij heeft spijt. Hij wilde geen problemen veroorzaken, en deed dit in het belang van de leerlingen. Als hij me gewaarschuwd had, had ik het zeker verboden. Hij heeft echt een grote fout begaan.”