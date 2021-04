Amerikaanse rechtbank verwerpt vraag om borgtocht van Ghislaine Maxwell

Een federaal hof van beroep heeft dinsdag een vraag tot vrijlating op borgtocht van Ghislaine Maxwell, de gewezen rechterhand van Jeffrey Epstein, verworpen. Volgens haar advocaten zijn de detentievoorwaarden zo ‘verschrikkelijk’ dat ze zich niet goed kan voorbereiden op haar proces.

In een korte beschikking bevestigden de drie rechters de blijvende detentie van de 59-jarige ex-jetset figuur die sinds juli 2020 in New York vastzit. Ze wordt beschuldigd van de vermeende rekrutering van minderjarige meisjes voor rekening van wijlen Jeffrey Epstein, die hen seksueel uitbuitte.

David Markus, een van de advocaten van Maxwell, voerde maandag aan dat ze “zonder reden in eenzame opsluiting wordt vastgehouden”, constant gevolgd door bewakers en niet kon slapen door de lampen die elke 15 minuten op haar gericht worden. Dat verhindert haar de studie van miljoenen bladzijden aan documenten voor haar proces, dat deze zomer wordt verwacht.