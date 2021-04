Erfgenamen Samsung betalen 8,9 miljard euro belasting op erfenis

De erfgenamen van Lee Kun-hee, de voorzitter van technologieconcern Samsung die in oktober stierf, zullen meer dan 12 biljoen won (ruim 8,9 miljard euro) aan successierechten betalen. Dat hebben ze woensdag in een verklaring bekendgemaakt. Het gaat om meer dan de helft van de waarde van de totale nalatenschap en komt volgens hen neer op drie tot vier keer de totale inkomstenbelasting van de Zuid-Koreaanse overheid in 2020.

Persbureau Yonhap meldt dat de belasting de hoogste ooit in de geschiedenis van Zuid-Korea zal zijn. De familie Lee zal het bedrag vanaf deze maand in zes termijnen over vijf jaar betalen. “Het is onze burgerplicht en verantwoordelijkheid om alle belastingen te betalen”, aldus de familie.

De erfgenamen van de voorzitter zeiden ook dat ze een biljoen won zullen schenken aan “inspanningen om infectieziekten en kanker bij kinderen te helpen overwinnen”. Ook schenken ze ongeveer 23.000 kunstwerken, waaronder werken van Marc Chagall, Pablo Picasso, Claude Monet, Paul Gauguin, Joan Miro en Salvador Dali. De werken gaan onder meer naar het Nationale museum voor Hedendaagse kunsten (MMCA). Veertien werken die op de lijst van Zuid-Korea’s nationale kunstschatten staan, gaan naar het Nationale Museum.

In de verklaring stond niet hoe de familie Lee de erfenis, die deelnemingen in Samsung Electronics omvat, zal verdelen. Lee was sinds 2009 de rijkste man van Zuid-Korea en liet een vrouw, twee dochters en een zoon na. Zijn vermogen wordt geschat op meer dan 25 biljoen won als onroerend goed wordt meegeteld, aldus Yonhap.